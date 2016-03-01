Отрисовать новый дизайн для магазина браслетов и аксессуаров

Нужно сделать редизайн магазина браслетов и аксессуаров в морской тематике (адаптивный).

Подробное ТЗ при переписке.

Просьба в отзывах указывать стоимость отрисовки главной страницы и внутряков, а

также сколько ориентировочно нужно времени на отрисовку 1 страницы.

Для выполнения задачи нужен именно веб-дизайнер, не полиграфист.

Обязательно наличие креативных и современных работ в портфолио, например, в стиле material design.