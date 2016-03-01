Здравствуйте. Обязательное условие прикрепляйте 3 ваши лучшие работы по дизайну + ваши контакты. С лучшими дизайнерами мы свяжемся. С Уважением, Владислав.
Переделать лендинг на основе исходника
Сделан лендинг http://ur-ko.ru/service/legal-service/ есть исходник.
нужно его переделать по другому направлению. некоторые блоки (частично шапка, команда, с нами работают, контакты и т.п.) остаются без изменений.
файл с прототипом вышлю по запросу. около 10 блоков.
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