Переделать лендинг на основе исходника

Сделан лендинг http://ur-ko.ru/service/legal-service/ есть исходник.

нужно его переделать по другому направлению. некоторые блоки (частично шапка, команда, с нами работают, контакты и т.п.) остаются без изменений.

файл с прототипом вышлю по запросу. около 10 блоков.