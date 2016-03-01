Переделать лендинг на основе исходника

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок212 просмотров

Сделан лендинг http://ur-ko.ru/service/legal-service/ есть исходник.

нужно его переделать по другому направлению. некоторые блоки (частично шапка, команда, с нами работают, контакты и т.п.) остаются без изменений.

файл с прототипом вышлю по запросу. около 10 блоков.

9 лет назад
victorlaw
Виктор 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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