Разработка шаблона для Email рассылки.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок197 просмотров

Необходима разработка шаблона для e-mail рассылки - копирайт + дизайн (тематика смс-рассылка )

По результату возможно постоянное сотрудничество.

Постоянные блоки: шапка, блок-кнопки с гиперссылкой на сайт, контакты, кнопка заказать.

Переменные блоки: рекламные блоки по услугам/акциям (вводные предоставляются).

9 лет назад
SvetlanaSavchuk
43 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

boyko_dmitriy
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$15
2 дня
Мои самые лучшие рекомендации! Ответственный, внимательный исполнитель, и просто приятный человек! Принято решение сотрудничать с Дмитрием и в дальнейшем! Спасибо!
Светлана — отличный заказчик. Приятное общение, было легко работать. Всегда на связи, мгновенная оплата... Рекомендую! Буду рад еще по сотрудничать)

Заявки фрилансеров

boyko_dmitriy
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад