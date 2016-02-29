ТЗ на редизайн (обновление) сайта zooparadise.com.ua Основная задача – обновить (осовременить) сайт, с минимальными изменениями в структуре. Необходимо изменить вид кнопок, в нужном стиле подобрать шрифты, изменить представление меню и ...
Редизайн сайта
сайт gorizont.com.ua
есть необходимость в новом дизайне
в лс приведу примеры что нужно
по заданию нужно сделать
дизайн главной страницы
дизайн внутренней страницы
прошу привести базовые расценки
спасибо
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