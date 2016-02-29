Редизайн сайта

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Закрыт53 заявки300 просмотров

сайт gorizont.com.ua 

есть необходимость в новом дизайне 

в лс приведу примеры что нужно 

по заданию нужно сделать 

дизайн главной страницы 

дизайн внутренней страницы 

прошу привести базовые расценки 

спасибо 

9 лет назад
kgorizont
52 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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