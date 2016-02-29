Сделать аватар группе, шапку сайта, иконки. Логотип. Тема ремонт мобильной техники.
Создать сайт-лендинг по примерам
1. нужен сайт-лендинг, одностраничник для продажи парников типа башагропласт.
2. примеры http://parnik.info/ http://www.podsnejnic.ru http://белаядача1.рф/ http://parnikpodsneznik.ru http://parniki161.ru/
3. основываясь на примерах делаем новый сайт, дизайн желательно поярче и посочнее.
4. структура - основывайтесь на http://parnik.info/, то есть:
шапка - телефон, заказ звонка, видео ролик, форма заказа, таймер (осталось ххх дней до конца акции)
преимущества парников
наши предложения
наборы
установка
как работаем
материалы и комплектация
доставка
отзывы дачников
отзывы агронома
фото
заказ онлайн
5. скрипты - отправки заказов на емейл, заказ звонка, таймер отсчета
6. тексты - желательно уникализировать
7. картинки - можно брать из интернета, главное без ватермарков и чтобы не получилось что все изображения взяты только у одного сайта.
8. общий стиль - садово огородный, возможно с фоном из овощей и т.п.
9. хочу увидеть ваше портфолио, цены и сроки.
10. cms значения не имеет. хоть на голом html делайте.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт9 лет назад
Имеется техзадание и листинг одного сайта, на их основе нужно сделать новый сайт с аналогичным функционалом и с уважением авторских прав. Сайт нужен для дипломной работы. Техзадание и листинг - по запросу. Предпочтение ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Необходимо сделать дизайн лендинга в PSDДизайн сайтов23 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужно отрисовать дизайн одностраничника. Прилагаю скрины экранов, которые должны быть, а также есть исходники лого и паттерна в .ai, .eps, для того чтобы увидеть в каком стиле рисовать. Срок: 2 дня.Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт9 лет назад
- $300
Чего нужно: Нужно сделать фееричный дизайн форума и отдельных страниц, конечно с адаптивом. Кого ищем или нет: Вообщем дизайнеры шаблонщики и типовики, идите мимо сразу, просто достала эта серая масса ...Завершен9 лет назад
Создание группы во вконтакте, Тема: как бросить курить, безопасное курение Добавить 500 человек, не фейков Ссылка на сайт пепланет.рфДизайн сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужны лендинг-пэйджи для создания компэйн-клиентовЗавершен9 лет назад
- $80
Добрый день Нужно нарисовать четыре основных страницы сайта по прокату платьев. Макеты страниц в приложении к архиву. Логотип у сайта уже есть, цветовая гамма, сайты примеры и более детальные пожелания будут озвучены ...Завершен9 лет назад