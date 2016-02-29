Создать сайт-лендинг по примерам

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок275 просмотров

1. нужен сайт-лендинг, одностраничник для продажи парников типа башагропласт.

2. примеры http://parnik.info/ http://www.podsnejnic.ru http://белаядача1.рф/  http://parnikpodsneznik.ru http://parniki161.ru/

3. основываясь на примерах делаем новый сайт, дизайн желательно поярче и посочнее.

4. структура - основывайтесь на http://parnik.info/, то есть:

шапка - телефон, заказ звонка, видео ролик, форма заказа, таймер (осталось ххх дней до конца акции)

преимущества парников

наши предложения

наборы

установка

как работаем

материалы и комплектация

доставка

отзывы дачников

отзывы агронома

фото

заказ онлайн

5. скрипты - отправки заказов на емейл, заказ звонка, таймер отсчета

6. тексты - желательно уникализировать

7. картинки - можно брать из интернета, главное без ватермарков и чтобы не получилось что все изображения взяты только у одного сайта.

8. общий стиль - садово огородный, возможно с фоном из овощей и т.п.

9. хочу увидеть ваше портфолио, цены и сроки.

10. cms значения не имеет. хоть на голом html делайте.

HTML
9 лет назад
soft4you
Дмитрий 
31 год
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн, лого.

    Сделать аватар группе, шапку сайта, иконки. Логотип. Тема ремонт мобильной техники.

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перекодирование и редизайн небольшого сайта на PHP

    Имеется техзадание и листинг одного сайта, на их основе нужно сделать новый сайт с аналогичным функционалом и с уважением авторских прав. Сайт нужен для дипломной работы. Техзадание и листинг - по запросу. Предпочтение ...

    PHP
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн одностраничника

    $50

    Здравствуйте.  Нужно отрисовать дизайн одностраничника. Прилагаю скрины экранов, которые должны быть, а также есть исходники лого и паттерна в .ai, .eps, для того чтобы увидеть в каком стиле рисовать.  Срок: 2 дня.

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн форума и страниц - нужен дизайнер без комплесов

    $300

    Чего нужно: Нужно сделать фееричный дизайн форума и отдельных страниц, конечно с адаптивом.  Кого ищем или нет: Вообщем дизайнеры шаблонщики и типовики, идите мимо сразу, просто достала эта серая масса ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн сайта по прокату платьев

    $80

    Добрый день Нужно нарисовать четыре основных страницы сайта по прокату платьев. Макеты страниц в приложении к архиву.  Логотип у сайта уже есть, цветовая гамма, сайты примеры и более детальные пожелания будут озвучены ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад