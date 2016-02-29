Создать сайт-лендинг по примерам

1. нужен сайт-лендинг, одностраничник для продажи парников типа башагропласт.

2. примеры http://parnik.info/ http://www.podsnejnic.ru http://белаядача1.рф/ http://parnikpodsneznik.ru http://parniki161.ru/

3. основываясь на примерах делаем новый сайт, дизайн желательно поярче и посочнее.

4. структура - основывайтесь на http://parnik.info/, то есть:

шапка - телефон, заказ звонка, видео ролик, форма заказа, таймер (осталось ххх дней до конца акции)

преимущества парников

наши предложения

наборы

установка

как работаем

материалы и комплектация

доставка

отзывы дачников

отзывы агронома

фото

заказ онлайн

5. скрипты - отправки заказов на емейл, заказ звонка, таймер отсчета

6. тексты - желательно уникализировать

7. картинки - можно брать из интернета, главное без ватермарков и чтобы не получилось что все изображения взяты только у одного сайта.

8. общий стиль - садово огородный, возможно с фоном из овощей и т.п.

9. хочу увидеть ваше портфолио, цены и сроки.

10. cms значения не имеет. хоть на голом html делайте.