Лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен40 заявок250 просмотров

Нужны лендинг-пэйджи для создания компэйн-клиентов

9 лет назад
egorovv90
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Olya-Volya
Ольга 
42 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$50
3 дня
Ольга, чутко и ответственно подходит к каждому из наших заказов, не смотря на то что мы новички в данной отрасли. Одно удовольствие сотрудничать с профессионалом своего дела. Работаем сейчас и останавливаться на данном этапе работы не собираемся.
Приятное сотрудничество и вежливое общение, оплата без проблем, понятное изложение пожеланий. Все отлично )) Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Olya-Volya
Ольга 
42 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта по прокату платьев

    $80

    Добрый день Нужно нарисовать четыре основных страницы сайта по прокату платьев. Макеты страниц в приложении к архиву.  Логотип у сайта уже есть, цветовая гамма, сайты примеры и более детальные пожелания будут озвучены ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужна разработка прототипа

    Требуется разработка прототипа коммерческого сайта (можно в Axure, можно просто скетч). От вас - примеры подобной работы, очень важно иметь соответствующее "мышление" (интернет-маркетинг).

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Тема для WordPress по аналогу (не шаблон)

    Створення теми для WordPress по зразку з іншого сайту (не шаблон). Дещо вже маємо, але треба допрацьовувати. Терміни стислі. Шукаємо справжнього  профі.  Будь-ласка новодьте приклади своєї роботи за цією тематикою!

    WordPress
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редизайн сайта

    $20

    Требуется сделать легкий редизайн сайта sonc e точка tv без пробела.  Фирменный стиль включая бекграунд должен оставаться прежним.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Требуется дизайн сайта по составленному прототипу

    $100

    Требуется дизайн сайта по составленному прототипу.  Постановка задачи и прототип в приложении.  Дизайн должен быть проработан, детален, качественен, современен. Соответствовать сегменту бизнеса. Внимание к деталям Оплата ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн сайта на эзотерическую тему

    Создать дизайн сайта визитки на эзотерическую тему. Одностраничный, светлый, теплый. Рисовать с нуля не обязательно, но видимость уникальности должна присутствовать (тоесть, не должен быть клоном чьего-то другого сайта). Сроки не так важны, как цена (бюджет ...

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    9 лет назад