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Требуется дизайн сайта по составленному прототипу
Требуется дизайн сайта по составленному прототипу.
Постановка задачи и прототип в приложении.
Дизайн должен быть проработан, детален, качественен, современен. Соответствовать сегменту бизнеса. Внимание к деталям
Оплата по факту или БС
Срок 7 дней
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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