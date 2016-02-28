Нужен дизайн страниц CRM

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок130 просмотров

1. Нужен дизайн страниц CRM 

Требования к дизайнеру:

1. Должно быть недорого.

2. Обязательно приложите портфолио. 

3. Вы должны сами уметь соображать и проектировать,по сути не откуда копировать, есть пожелание направление, дальше сами. 

4. Если у вас есть примеры работ в таком направлении (всякие сервисы, пользовательские интерфейсы) это супер, один из значимых критериев будет при выборе исполнителя. 

9 лет назад
Kuku25
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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