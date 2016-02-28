1. Нужен дизайн страниц CRM

Требования к дизайнеру:

1. Должно быть недорого.

2. Обязательно приложите портфолио.

3. Вы должны сами уметь соображать и проектировать,по сути не откуда копировать, есть пожелание направление, дальше сами.

4. Если у вас есть примеры работ в таком направлении (всякие сервисы, пользовательские интерфейсы) это супер, один из значимых критериев будет при выборе исполнителя.