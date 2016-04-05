Требуется создание 2х лендингов от начала до конца: 1. Лендинг для продажи услуг контекстной рекламы а. Анализ, что есть у конкурентов б. Выбор лучшего в. Тексты г. Дизайн+верстка 2. Лендинг для продажи услуг по временной регистрации и прописки а. Анализ, что есть ...