Kuku25

Алексей Фромов Kuku25

 
43 годаРоссия/Абакан
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
IgorChernenko
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$70
10 баллов
8 лет назад
Требуется верстка почтовых бланков Почты России.
Честный и порядочный заказчик с четким пониманием задачи и серьезным отношением к работе. Рекомендую к сотрудничеству
Отличный исполнитель: 1. Говорит по делу 2. Внимательно слушает 3. Вникает в детали 4. Делает быстро 5. Правки вноситься мгновенно и без нервотрепки, сказали сделал 6. Рекомендую, как ответственного и порядочного человека и исполнителя.
Ответный отзыв
Lubush-Golubush
Любовь 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 отзывов
$3
10 баллов
8 лет назад
Консультация СЕО специалиста
Заказчик всегда на связи, чётко формулирует задачи. Работать с ним было приятно и интересно, с оплатой не тянет. Буду рада продолжать сотрудничество.
Хочу рекомендовать данных ребят как отличных исполнителей и специалистов, работаю командой каждый знает свое дело, все подробно рассказывают и объясняют, работа сделана качественно и без нарушения сроков. Уже знаю, что буду обращаться к ним снова и снова!
Ответный отзыв
mukolaich
Олег 
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Требуется сделать доступ из Китая к google.
Вместе с Алексеем розработали концепцию доступа из Китая через Great Firewall of China. Сотрудничеством остался очень доволен. Рекомендую всем, кто ищет адекватного заказчика и готов предоставить качественный результат.
Отличный специалист, сразу понял суть вопроса, решил задачу в течении 20 минут, до этого куча "гениев" на "простой" задачи обломала рога! Вообщем молодой, быстрый, владеет актуальной информацией, актуальными знаниями, видно, что человек профессионал своего дело к тому же просто хороший и порядочный человек, все рекомендую данного специалиста.
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www2ok
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Требуется сверстать 1 страницу.
Четкое задание, оплата без задержек.
Все хорошо.
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web_savostina
Александра 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Требуется немного подправить дизайн страницы
Очень довольна сотрудничеством.
Отличный исполнитель. Что хотелось бы отметить особенно: 1. Работает быстро, если сказала, что через 30 минут будет вариант макета, то через 20 он у Вас уже на почте. 2. Проявляет инициативу, т.е делает 2,3,4 варианта макета, делясь в них своими идеями, тем самым быстрее помогает найти лучший вариант. 3. Очень внимательно ко всем замечаниям заказчика. З,Ы Вообщем настоятельно рекомендую для себя занес в список дизайнеров навсегда с оценкой ОТЛИЧНО.
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