1. Требуется оператор в интернет магазин 2. График работы 2 смены работайте одну отдыхаете 3. Смена 12 часов 4. Оплата сдельная в среднем 400-500 USD в месяц 5. Магазин торгует электроникой 6. Работа на дому 7. Смен надо сидеть за ПК ...
- Служба поддержки24 заявкиЗакрыт7 лет назад
1. Требуется оператор кал.центр интернет магазина 2. Два дня по 12 часов см 10-22 МСК, 2 дня выходных 3. 1 месяц испытательный срок 4. За 1 смену от 1500-2000р, на испытательном 50% от этой суммы От Вас 1. Коротко о ...Служба поддержки17 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется сделать 1 слайд в повер пойнт самый простой (заставка на УТУБ) срок 1 день Пишите: 1. Цену 2. Ваши контакты.Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется создать группу в ВК и ее вести + меню + наполнение 1. Примеры Ваших работ давайте 2. Обязательно контакты 3. Коротко расскажите о себе (увлечение, сем. положение) З,Ю Отвечайте четко по пунктам, ответы без пунктов сразу отклоняются по ...Социальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется обтравка фото 10р за штуку 30 фоток Обычные предметы.Обработка фотографий79 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть темный дизайн надо просто тоже самое сделать в светлом фоне. Все просто и понятно, оплата договорная + отзыв. http://screencast.com/t/eA8jGDTeJiP0Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача следующая 1. У меня есть например 200 профилей людей с ОК 2. Требуется написать им сообщение и вступить в диалог + не попасть под спам Что необходимо сделать, какой софт, какие ограничения, какие подводные камни? Оплата за рабочее ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Вот сами элементы: 1. http://screencast.com/t/GUR4q5r1xFak 2. http://screencast.com/t/LBvlaeRvH14C Верстка адаптивная.HTML-верстканет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна кроссбраузерная верстка виджета обратного звонкаHTML-верстка11 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется создание 2х лендингов от начала до конца: 1. Лендинг для продажи услуг контекстной рекламы а. Анализ, что есть у конкурентов б. Выбор лучшего в. Тексты г. Дизайн+верстка 2. Лендинг для продажи услуг по временной регистрации и прописки а. Анализ, что есть ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт7 лет назад
1. Необходимые знания: а. Знание SASS б. NodeJS 2. Сразу примеры коды, где вы это использовали, желательно на GitHub давайте 3. Коротко о себе, кто Вы, возраст, откуда, сколько лет.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужна два бланка почты России сверстать в HTML 1. Бланк Ф.112ЭП 2. Бланк Ф.116 В поля в которые по смыслу требуют заполнения (Кому, Куда, Индекс....) будут делаться подстановки значений. После этого это будет конвертироваться в PDF и распечатываться. Вообщем нужен ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
1. Нужен дизайн страниц CRM Требования к дизайнеру: 1. Должно быть недорого. 2. Обязательно приложите портфолио. 3. Вы должны сами уметь соображать и проектировать,по сути не откуда копировать, есть пожелание направление, дальше сами. 4. Если у вас есть примеры работ в ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт8 лет назад
1. Нужна сообразительная девочка 2. Оплата договорная за каждый текст.Редактирование и Корректура55 заявокЗакрыт8 лет назад
1. Предлагайте инструмент которым это можете сделать 2. Предлагайте цену 3. За работу с меня отличный отзыв.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт8 лет назад
1. Есть сайту него есть позиции в выдаче 2. Требуется все перенести на новый движок 3. В новом движке поменяется структура урлов 4. Думал просто понять какие страницы есть в поиске Яндекса и сделать 301 ридирект, но там ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт8 лет назад
СМС весьма дорого сейчас. Необходимо разработать скрипт который бы позволял делать следующие действия через API WhatsApp, Viber: - определял связан ли номер телефона с WhatsApp, Viber - отправлял сообщение с помощью WhatsApp, Viber - определял статусы доставки отправленного сообщения ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
1. По умолчанию там дают тестовый (нам этого мало) 2. Чтобы получить полный надо с почтой договор заключать и еще потом кучу времени ждать...у кого есть предоставьте за деньги:)Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт8 лет назад
1. Магазин написан на ASP.NET 2. Используется NHibernate 3. Необходимо внести правки, час работы по правкам 400р 4. Ни менее 100 часов работ по правкам будет 4. Кто обладает необходимыми знаниями, пишите.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
1. Язык написания ASP.NET 2. Знание Hibernate 3. Если 1 и 2 не знаете не пишите, пожалуйста.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад