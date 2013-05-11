web & mobile дизайнер

Разрабатываю дизайн для веб и мобильных приложений.

Я молодой амбициозный дизайнер. При разработке стараюсь учитывать все пожелания заказчика, а также добавлять детали, которые усилят ощущение задуманного.

Предпочитаю работать по ТЗ, в котором изложены все мелочи и детали, что ускоряет разработку макета.

Работаю как по предоплате так и без нее.

Стоимость дизайна зависит от сложности проекта. Все обсуждается и корректируется.