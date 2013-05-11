web_savostina

Александра web_savostina

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
web & mobile дизайнер

Разрабатываю дизайн для веб и мобильных приложений.

Я молодой амбициозный дизайнер. При разработке стараюсь учитывать все пожелания заказчика, а также добавлять детали, которые усилят ощущение задуманного.

Предпочитаю работать по ТЗ, в котором изложены все мелочи и детали, что ускоряет разработку макета.

Работаю как по предоплате так и без нее.

Стоимость дизайна зависит от сложности проекта. Все обсуждается и корректируется.

Портфолио

Отзывы заказчиков

alex_fgr
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Дизайн мобильного приложения
Android
Очень довольны сотрудничеством - сделано на высоком уровне, с учетом всех наших пожеланий. Большое спасибо!
Очень довольна сотрудничеством! Четкая постановка задачи,всегда на связи, оплата моментальная. Спасибо за интересный проект!С радостью продолжу сотрудничество!
Ответный отзыв
nixll
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Сделать интерфейс к системе Биллинга
Александра профессиональный дизайнер чётко увидела то что я имел ввиду и сделала все именно так как хотелось =) с ней приятно работать ! Выбирайте её исполнителем если хотите получить отличный сервис и быстрое исполнение поставленной задачи ! Рекомендую всем кому нужен профессиональный дизайнер ! поставил бы 100 балов но оценка есть только 10 ... Надеюсь в дальнейшем будем теснее сотрудничать ;)
Очень понравилось работать с Тарасом. Четкое ТЗ, понятные поставленные задачи. Всегда готов разъяснить, если возникают вопросы. Мои лучшие рекомендации! :)
Ответный отзыв
helecta
Лилия 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Дизайн простой текстовой игры
Очень понравилось работать с Александрой! Работа выполнена на высоком уровне. В ходе работы предлагала свои идеи, очень удачные идеи. Быстро поняла общую концепцию проекта. Все выполнено в срок и очень качественно. С удовольствием будем продолжать сотрудничать.
Было здорово работать с вами! Оперативное решение вопросов. Шикарное ТЗ! Очень тонкое понимание процесса .Одни положительные эмоции :)
Ответный отзыв
pruxa
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
$230
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта для автосервиса
Отличный дизайнер. Работа выполнена качественно и в срок, учтены все пожелания. Рекомендую как усердного и креативного дизайнера.
Отличный заказчик, всем рекомендую. Приятное, конструктивное общение, понятные цели и своевременная оплата.
Ответный отзыв
Kuku25
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Требуется немного подправить дизайн страницы
Отличный исполнитель. Что хотелось бы отметить особенно: 1. Работает быстро, если сказала, что через 30 минут будет вариант макета, то через 20 он у Вас уже на почте. 2. Проявляет инициативу, т.е делает 2,3,4 варианта макета, делясь в них своими идеями, тем самым быстрее помогает найти лучший вариант. 3. Очень внимательно ко всем замечаниям заказчика. З,Ы Вообщем настоятельно рекомендую для себя занес в список дизайнеров навсегда с оценкой ОТЛИЧНО.
Очень довольна сотрудничеством.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $120
от 3 дней
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