web & mobile дизайнер
Разрабатываю дизайн для веб и мобильных приложений.
Я молодой амбициозный дизайнер. При разработке стараюсь учитывать все пожелания заказчика, а также добавлять детали, которые усилят ощущение задуманного.
Предпочитаю работать по ТЗ, в котором изложены все мелочи и детали, что ускоряет разработку макета.
Работаю как по предоплате так и без нее.
Стоимость дизайна зависит от сложности проекта. Все обсуждается и корректируется.
Портфолио
- Без названия397 просмотров
- Без названия328 просмотров
- Едим вместе378 просмотров
- Работа №5349 просмотров
- Работа №3300 просмотров
- Взрослый сайт знакомств414 просмотров
- Сайт знакомств348 просмотров
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
12 лет назад
Android
Очень довольны сотрудничеством - сделано на высоком уровне, с учетом всех наших пожеланий. Большое спасибо!
Ответный отзыв
Очень довольна сотрудничеством! Четкая постановка задачи,всегда на связи, оплата моментальная. Спасибо за интересный проект!С радостью продолжу сотрудничество!
$100
10 баллов
12 лет назад
Александра профессиональный дизайнер чётко увидела то что я имел ввиду и сделала все именно так как хотелось =) с ней приятно работать ! Выбирайте её исполнителем если хотите получить отличный сервис и быстрое исполнение поставленной задачи ! Рекомендую всем кому нужен профессиональный дизайнер ! поставил бы 100 балов но оценка есть только 10 ... Надеюсь в дальнейшем будем теснее сотрудничать ;)
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Тарасом. Четкое ТЗ, понятные поставленные задачи. Всегда готов разъяснить, если возникают вопросы. Мои лучшие рекомендации! :)
$100
10 баллов
12 лет назад
Очень понравилось работать с Александрой! Работа выполнена на высоком уровне. В ходе работы предлагала свои идеи, очень удачные идеи. Быстро поняла общую концепцию проекта. Все выполнено в срок и очень качественно. С удовольствием будем продолжать сотрудничать.
Ответный отзыв
Было здорово работать с вами! Оперативное решение вопросов. Шикарное ТЗ! Очень тонкое понимание процесса .Одни положительные эмоции :)
$230
10 баллов
12 лет назад
Отличный дизайнер. Работа выполнена качественно и в срок, учтены все пожелания. Рекомендую как усердного и креативного дизайнера.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всем рекомендую. Приятное, конструктивное общение, понятные цели и своевременная оплата.
$50
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнитель. Что хотелось бы отметить особенно: 1. Работает быстро, если сказала, что через 30 минут будет вариант макета, то через 20 он у Вас уже на почте. 2. Проявляет инициативу, т.е делает 2,3,4 варианта макета, делясь в них своими идеями, тем самым быстрее помогает найти лучший вариант. 3. Очень внимательно ко всем замечаниям заказчика. З,Ы Вообщем настоятельно рекомендую для себя занес в список дизайнеров навсегда с оценкой ОТЛИЧНО.
Ответный отзыв
Очень довольна сотрудничеством.
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $120
от 3 дней
#526
Дизайн мобильных приложений
2 отзыва
от $150
от 3 дней
#45
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
#1125
Баннеры
нет отзывов
от $8
от 1 дня
#2520