Сделать интерфейс к системе Биллинга

$100
Дизайн сайтовЗавершен8 заявок275 просмотров
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Нужно сделать интерфейс к системе Биллинга, главное требование дизайн не должен быть перегружен,

Структура того что нужно будет сделать красивое меню слева страницы, один дизайн под формы он должен быть универсальным, один дизайн под все таблицы.

Если нужно будет объяснить более подробно или нарисовать пример не вопрос.

Оплата Webmoney.

Контакты в профиле.

10 лет назад
nixll
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
web_savostina
Александра 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$100
4 дня
Александра профессиональный дизайнер чётко увидела то что я имел ввиду и сделала все именно так как хотелось =) с ней приятно работать ! Выбирайте её исполнителем если хотите получить отличный сервис и быстрое исполнение поставленной задачи ! Рекомендую всем кому нужен профессиональный дизайнер ! поставил бы 100 балов но оценка есть только 10 ... Надеюсь в дальнейшем будем теснее сотрудничать ;)
Очень понравилось работать с Тарасом. Четкое ТЗ, понятные поставленные задачи. Всегда готов разъяснить, если возникают вопросы. Мои лучшие рекомендации! :)
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