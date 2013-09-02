Дизайн сайта ландшафтной компании

Нужен грамотный специалист или команда чтобы спроектировать и разработать качественный продающий, информативный дизайн сайта на основе существующей структуры.

Тематика ландшафтный дизайн.

На сайте предполагается реализовать интернет-магазин. Работа будет построена в несколько этапов, для начала нужно продумать архитектуру сайта, а затем уже дизайн. Предположительно используемая cms - joomla, возможно рассмотрение других популярных и не сложных в обращении систем. Ссылка на существующий прототип: http://principnovo.ru/

Детали будут обсуждаться после заключения сделки