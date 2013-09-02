Работ достаточно много. От ретушевки фотографий, до создания дизайна сайта и баннеров. Мне не нужен запредельный уровень работ и такой же уровень цен. Ну и фуфло по бросовой стоимости тоже не нужно.

Обязательное условие - доступность в течении дня через скайп или аську. Также готовность заняться задачей в максимальные сроки.

На текущий момент нужно сделать баннер для карусели размером 570px × 66px на тему "Скидка 15% на установку натяжных потолков при заказе окон".

От вас ОБЯЗАТЕЛЬНО приблизительная стоимость данного баннера. Без портфолио и без указанной цены заявки не рассматриваю!

Да, знание html будет плюсом (иногда надо вставлять подготовленную графику на страницы).