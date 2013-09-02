Необходимо доработать шаблон MotoCMS. Переработать разделы, подобрать иллюстрации(если нужно будет купить - оплачу отдельно), добавить простую форму заказа. Выложить на хостинг, протестировать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работ достаточно много. От ретушевки фотографий, до создания дизайна сайта и баннеров. Мне не нужен запредельный уровень работ и такой же уровень цен. Ну и фуфло по бросовой стоимости тоже не нужно.
Обязательное условие - доступность в течении дня через скайп или аську. Также готовность заняться задачей в максимальные сроки.
На текущий момент нужно сделать баннер для карусели размером 570px × 66px на тему "Скидка 15% на установку натяжных потолков при заказе окон".
От вас ОБЯЗАТЕЛЬНО приблизительная стоимость данного баннера. Без портфолио и без указанной цены заявки не рассматриваю!
Да, знание html будет плюсом (иногда надо вставлять подготовленную графику на страницы).
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