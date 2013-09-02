Разработать концепт дизайна промо страницы

Необходимо доработать шаблон MotoCMS. Переработать разделы, подобрать иллюстрации(если нужно будет купить - оплачу отдельно), добавить простую форму заказа. Выложить на хостинг, протестировать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проекту (новая технология электронных закупок www.teclot.com ) требуется соответствующий дизайн промо страницы. Дизайн должен отражать современность, технологическое лидерство, глобальность проекта. Все необходимые блоки представлены в текущей версии дизайна. Требуется сильный визуальный ряд. Новые идеи в рамках проектирования дизайна приветствуются.
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