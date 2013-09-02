Разработать концепт дизайна промо страницы

Имеется "заготовка" под сайт: http://it-juice.com/ Угловые шестерёнки из фруктов на белом фоне - это графический элемент для раздела Services. К сожалению, нарисовав именно так, как я хотел, графику для разделительного блока (черные фрукты на жёлтом фоне) и ...