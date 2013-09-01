Дизайн сайта.

Имеется "заготовка" под сайт: http://it-juice.com/ Угловые шестерёнки из фруктов на белом фоне - это графический элемент для раздела Services. К сожалению, нарисовав именно так, как я хотел, графику для разделительного блока (черные фрукты на жёлтом фоне) и ...
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Требуется разработка дизайна для сайта. Общий бюджет - 5 т.р. Все детали - в прикрепленном ТЗ. Само ТЗ немного сумбурное, так что если есть вопросы, задавайте.
Без предоплаты. Оплата 50% только после утверждения заказчиком главной страницы. Если, по каким-либо причинам, макет не устраивает, то оплаты нет, и вы вправе его использовать в любых ваших целях. Так что внимательней читайте ТЗ.
Дополнительную информацию, логотип и фирменные цвета вышлю выбранному исполнителю.
Пишите, настоятельно рекомендую, только в проект. В личку писать не надо.
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