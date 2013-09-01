Дизайн сайта.

$160
Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок246 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработка дизайна для сайта. Общий бюджет - 5 т.р. Все детали - в прикрепленном ТЗ. Само ТЗ немного сумбурное, так что если есть вопросы, задавайте.

Без предоплаты. Оплата 50% только после утверждения заказчиком главной страницы. Если, по каким-либо причинам, макет не устраивает, то оплаты нет, и вы вправе его использовать в любых ваших целях. Так что внимательней читайте ТЗ.

Дополнительную информацию, логотип и фирменные цвета вышлю выбранному исполнителю.

Пишите, настоятельно рекомендую, только в проект. В личку писать не надо.

Дизайн сайта
10 лет назад
Redbitmedia
Антон 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Дорисовать графику для сайта

    Имеется "заготовка" под сайт: http://it-juice.com/ Угловые шестерёнки из фруктов на белом фоне - это графический элемент для раздела Services. К сожалению, нарисовав именно так, как я хотел, графику для разделительного блока (черные фрукты на жёлтом фоне) и ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта и логотипа

    $65

    Есть сайт promokodus.ru/ Нужно сделать дизайн сайта и логотип. Дизайн нужен в формате, чтобы потом верстальщик смог его в html сделать, думаю, вы лучше знаете как это делается. Макет ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн сайта

    Добрый день! Необходимо скопировать Дизайн сайта и добавить свои элементы. http://www.realestate.com.au/buy

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сменить дизайн сайта

    Нужно сменить дизайн сайта, подойдёт шаблон.главное не заезженный, тематика-строительство деревянных бань и домов.Желателньно на WP, задача-На вашем хосте показываете шаблон тематический, заливаете на наш хост,настройка, перенос контэнта с нашей стороны.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен качественный Landing Page

    $100

    Интернет-магазин по продаже чехлов для автомобильных сидений. Всего 2 страницы. Главная (предложение и выбор автомобиля) и карточка товара. Мои наработки во вложении. Не нужно всё повторять, проявите креативность. Нужно легко, чисто, вкусно.

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн интерфейса системы заказа билетов

    $1000

    Необходимо реализовать интерфейс сайта заказа железнодорожных билетов без онлайн оплаты и личного кабинета пользователя. На время реализации проекта необходимо активное участие в командной работе. Подробное ТЗ и режим сотрудничества в дальнейшей переписке. Список примеров сайтов по ...

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет магазин

    Нужен дизайн интернет магазину. От вас сроки выполнения, стоимость. Подробное ТЗ заинтересованным. Общение только через скайп.

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад