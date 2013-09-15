Дизайн сайта и логотипа

$65
Дизайн сайтовЗавершен18 заявок314 просмотров
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Есть сайт promokodus.ru/

Нужно сделать дизайн сайта и логотип.

Дизайн нужен в формате, чтобы потом верстальщик смог его в html сделать, думаю, вы лучше знаете как это делается.

Макет это то, что сейчас из себя представляет сайт. Плюс после утверждения пришлю более подробные пожелания.

Нужно сделать современный дизайн, а не сайт в стиле 90-х как сейчас, пример того что нравится – biglion.ru , groupon.ru, prominator.ru

Нужны спокойные цвета без агрессии, читабельный текст, светлый задний фон.

При отклике сразу присылайте портфолио!

Дизайн сайта
10 лет назад
ikeepsake
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
m4x1x
28 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$65
3 дня
Очень ответственный и исполнительный дизайнер. Первый представленный дизайн сайта от Максима уже был хорошо проработан. Потом просил вносить мелкие правки, которые оперативно вносились. Исполнитель предложил два варианта логотипа, и оба были хороши. Приятно было сотрудничать, спасибо за работу. При необходимости буду обращаться еще.
Замечательный работодатель. Четко сформулировано ТЗ, указывает на недостатки и так же предлагает их решения. А главное, моментальная оплата.
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