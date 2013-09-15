Дизайн сайта и логотипа

Есть сайт promokodus.ru/

Нужно сделать дизайн сайта и логотип.

Дизайн нужен в формате, чтобы потом верстальщик смог его в html сделать, думаю, вы лучше знаете как это делается.

Макет это то, что сейчас из себя представляет сайт. Плюс после утверждения пришлю более подробные пожелания.

Нужно сделать современный дизайн, а не сайт в стиле 90-х как сейчас, пример того что нравится – biglion.ru , groupon.ru, prominator.ru

Нужны спокойные цвета без агрессии, читабельный текст, светлый задний фон.

При отклике сразу присылайте портфолио!