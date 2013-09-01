Дорисовать графику для сайта

Имеется "заготовка" под сайт:

http://it-juice.com/

Угловые шестерёнки из фруктов на белом фоне - это графический элемент для раздела Services. К сожалению, нарисовав именно так, как я хотел, графику для разделительного блока (черные фрукты на жёлтом фоне) и нарисовав фоновый элемент для одного из восьми блоков сайта (шестеренки), дизайнер пропал, и связи нету. Прождав довольно долгое время, я понял, что проект надо отдавать на дорисовку.

Нужно дорисовать еще семь фоновых рисунков В ТАКОМ ЖЕ СТИЛЕ для остальных блоков сайта (название каждого блока написано). То есть, если говорить визуально, то пример у вас перед глазами, нужно использовать те же цвета, ту же графику и все остальные примочки, если говорить "технически" - это довольно большой фоновый рисунок, как-то связанный с тематикой блока и темой фруктов, достаточно бледный, чтобы на его фоне читался текст. Положение - не обязательно правый верхний угол, наоборот, положение ЖЕЛАТЕЛЬНО разное (лево-право-верх-низ), общее только одно - угловое размещение.

И, возможно, нужен будет также логотип, но это уже после того, как я пойму, верной ли дорогой идёт исполнитель.

Желательно исполнитель из Украины с картой Приватбанка. Но это не обязательно.