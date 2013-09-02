Разработка графических элементов для сайта.

Требуется разработка дизайна для сайта. Общий бюджет - 5 т.р. Все детали - в прикрепленном ТЗ. Само ТЗ немного сумбурное, так что если есть вопросы, задавайте. Без предоплаты. Оплата 50% только после утверждения заказчиком главной ...
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Требуется исполнитель, который сможет разработать некоторые графические элементы в стиле указанного позже сайта. По сути, нужно будет разработать несколько элементов инфографики. Например, иконки, которые показывают стадии определенного процесса, диаграммы-баннеры и т.д.
Писать только в проект, в личку не писать.
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