Разработка графических элементов для сайта.

Требуется исполнитель, который сможет разработать некоторые графические элементы в стиле указанного позже сайта. По сути, нужно будет разработать несколько элементов инфографики. Например, иконки, которые показывают стадии определенного процесса, диаграммы-баннеры и т.д.

Писать только в проект, в личку не писать.