Доработать шаблон MotoCMS, установить на хостинг

$100
Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки147 просмотров
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Необходимо доработать шаблон MotoCMS.

Переработать разделы, подобрать иллюстрации(если нужно будет купить - оплачу отдельно), добавить простую форму заказа.

Выложить на хостинг, протестировать.

10 лет назад
rdb2195
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Simao
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$150
7 дней
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