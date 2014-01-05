Андрей отличный исполнитель! Быстро и очень качественно выполнил свою работу. Прислушивался к моим пожеланиям, терпеливо и с юмором разъяснял все непонятные для меня моменты, посоветовал удобную и понятную сms, по ходу выполнения работы всегда был на связи, что позволило добиться нужного результата в самые короткие сроки. Андрей, спасибо большое за проделанную работу! Приятно иметь дело с профессионалом. Теперь по всем заказам только к вам ))