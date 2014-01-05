Simao

Андрей Simao

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Верстка, создание сайтов на Simpla, DLE, WP и других CMS.

Занимаюсь созданием сайтов и продвижением 6 лет.

Верстка, создание сайтов на Simpla, DLE, WP и других CMS.

Отзывы заказчиков

Amadei88
Тимур 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Доработки сайта на host cms
Работа выполнена на 5+. Сотрудничеством остался доволен!
Хороший заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
igor_bcm
Игорь 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Перенос базы товаров из prestashop на simpla
PrestaShop
Понравилось сотрудничать с Андреем. Все четко в срок сделано, без каких-либо вопросов и проблем. Будем сотрудничать и дальше. Рекомендую.
Доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Ответный отзыв
aviaviavi
Сергей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Небольшое количество кода для готового сайта
HTML
Большое спасибо за оперативную и качественную работу!!!
Задачи поставлены четко. Отличный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
gadiy
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Поставить текст на главную страницу престашоп
PrestaShop
Работу выполнили отлично и быстро
Рекомендую.
Ответный отзыв
vitatur
Олеся 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$300
10 баллов
12 лет назад
Интернет-магазин аксессуаров iPhone
PrestaShop
Андрей отличный исполнитель! Быстро и очень качественно выполнил свою работу. Прислушивался к моим пожеланиям, терпеливо и с юмором разъяснял все непонятные для меня моменты, посоветовал удобную и понятную сms, по ходу выполнения работы всегда был на связи, что позволило добиться нужного результата в самые короткие сроки. Андрей, спасибо большое за проделанную работу! Приятно иметь дело с профессионалом. Теперь по всем заказам только к вам ))
Рекомендую
Ответный отзыв
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3 отзыва
$5/час
от $10от 1 дня
#656
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