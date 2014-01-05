Верстка, создание сайтов на Simpla, DLE, WP и других CMS.
Занимаюсь созданием сайтов и продвижением 6 лет.
Верстка, создание сайтов на Simpla, DLE, WP и других CMS.
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена на 5+. Сотрудничеством остался доволен!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую.
$10
10 баллов
11 лет назад
PrestaShop
Понравилось сотрудничать с Андреем. Все четко в срок сделано, без каких-либо вопросов и проблем. Будем сотрудничать и дальше. Рекомендую.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством. Рекомендую.
$50
10 баллов
11 лет назад
HTML
Большое спасибо за оперативную и качественную работу!!!
Ответный отзыв
Задачи поставлены четко. Отличный заказчик. Рекомендую!
$5
10 баллов
11 лет назад
PrestaShop
Работу выполнили отлично и быстро
Ответный отзыв
Рекомендую.
$300
10 баллов
12 лет назад
PrestaShop
Андрей отличный исполнитель! Быстро и очень качественно выполнил свою работу. Прислушивался к моим пожеланиям, терпеливо и с юмором разъяснял все непонятные для меня моменты, посоветовал удобную и понятную сms, по ходу выполнения работы всегда был на связи, что позволило добиться нужного результата в самые короткие сроки. Андрей, спасибо большое за проделанную работу! Приятно иметь дело с профессионалом. Теперь по всем заказам только к вам ))
Ответный отзыв
Рекомендую
Веб-программирование
3 отзыва
$5/час
от $10от 1 дня
#656
Интернет-магазины
2 отзыва
$5/час
от $10от 1 дня
#111
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#631
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#2707