Интернет-магазин аксессуаров iPhone

Интернет-магазиныЗавершен10 заявок154 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! Необходимо сделать интернет магазин на cms PrestaShop или Simpla и натянуть на него шаблон. Шаблон нужно немного подправить, и настроить под наш интернет-магазин

10 лет назад
vitatur
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Simao
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$300
7 дней
Андрей отличный исполнитель! Быстро и очень качественно выполнил свою работу. Прислушивался к моим пожеланиям, терпеливо и с юмором разъяснял все непонятные для меня моменты, посоветовал удобную и понятную сms, по ходу выполнения работы всегда был на связи, что позволило добиться нужного результата в самые короткие сроки. Андрей, спасибо большое за проделанную работу! Приятно иметь дело с профессионалом. Теперь по всем заказам только к вам ))
Рекомендую
  • Похожие заказы

  • Мультибрендовый интернет-магазин итал. одежды

    $500

    Нужно создать мультибрендовый интернет магазин итальянской одежды. Продажа товара оптом и в розницу с доставкой или с посещением showroom. Фотографии и описание позиций находящихся в Украине, а также выбор товара под заказ с переходом на ...

    Интернет-магазины21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет-магазин с админкой

    $500

    Создание инет-магазина на сущ домене. Хостинг оплачен. Разделы - до 10 Основное требование - удобная админка для добавления товаров. Детальное ТЗ, сроки и стоимость будут переданы доп по эл. почте.

    Интернет-магазины23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходима тотальная переделка ИМ на опенкарт

    Здравствуйте! имеется неработающий ИМ на opencart 1.5.2 по адресу zavitokshop.ru Магазин делал сам, на "коленке" не имея опыта еще в прошлом году. Сейчас возникла необходимость торговли данными товарами, поэтому требуется запуск этого ИМ. По сути требуется: - ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создение формы для клиентской базы на Битрикс

    Необходимо создать форму для клиентской базы на базе Битрикс в админ части сайта, с различными полями для внесение соответствующей информации, поиском, фильтрации и т.д. Необходимо что б у Вас уже было решение по данному вопросу.

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Загрузка прайс листов в интернет-магазин

    Интернет-магазин на редакции Битрикс Малый бизнес. 1 - создать структуру магазина, затем настроить свойства под него + промежуточные категории (куда товары будут просто попадать пока их не раскидают вручную) 2 - настройка под сео, это генерация ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Joomshopping, фильтры каталога

    Требуется реализовать на сайте-каталоге на базе Joomshopping следующие вещи: 1. Фильтр по характеристикам товаров. 2. Поиск по характеристикам товаров. 3. Меню каталога согласно интервалам характеристик. Упрощенный пример меню по пункту 3: Цвет --Красные --Желтые Длинна --10-20м --21-40м Назначение --Для дома --Для транспорта Переход на пункт [10-20м] должен открывать список ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Помощь БМ Shop

    $50

    Помочь разобраться в БМ Shop: как ввести премодерацию отзывов; как скрыть блок отзывы; как изменить форму заказа, чтобы был необходим только номер

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет Магазин (предположительно на Magento)

    $5000

    Создание Интернет магазин по продаже крупногабаритных товаров с доставкой из Китая. В качестве CMS для ИМ на данный момент рассматривается Magento Основные особенности ИМ - Multi-vendor - сложный модуль доставки - На заключительном этапе - поддержка наскольких складов ТЗ прилагается. Просьба ...

    Magento
    Интернет-магазины16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад