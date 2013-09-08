Joomshopping, фильтры каталога

Нужно создать мультибрендовый интернет магазин итальянской одежды. Продажа товара оптом и в розницу с доставкой или с посещением showroom. Фотографии и описание позиций находящихся в Украине, а также выбор товара под заказ с переходом на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется реализовать на сайте-каталоге на базе Joomshopping следующие вещи:
1. Фильтр по характеристикам товаров.
2. Поиск по характеристикам товаров.
3. Меню каталога согласно интервалам характеристик.
Упрощенный пример меню по пункту 3:
Цвет
--Красные
--Желтые
Длинна
--10-20м
--21-40м
Назначение
--Для дома
--Для транспорта
Переход на пункт [10-20м] должен открывать список товаров, для которых характеристика "длина" находится в заданном промежутке. Выбор этого пункта таким образом должен работать как фильтр.
От специалиста требуется:
- опыт работы с Joomshopping, твердое знание темы
- возможность обсудить решение
- ответственное отношение к работе
В процессе обсуждения необходимо будет уточнить задачу, свести к простому, реальному и как можно менее затраному по времени решению.
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Обязательно указывайте в заявках стоимость такой консультации и примерную стоимость выполнения задачи.
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