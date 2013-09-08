Joomshopping, фильтры каталога

Требуется реализовать на сайте-каталоге на базе Joomshopping следующие вещи:

1. Фильтр по характеристикам товаров.

2. Поиск по характеристикам товаров.

3. Меню каталога согласно интервалам характеристик.

Упрощенный пример меню по пункту 3:

Цвет

--Красные

--Желтые

Длинна

--10-20м

--21-40м

Назначение

--Для дома

--Для транспорта

Переход на пункт [10-20м] должен открывать список товаров, для которых характеристика "длина" находится в заданном промежутке. Выбор этого пункта таким образом должен работать как фильтр.

От специалиста требуется:

- опыт работы с Joomshopping, твердое знание темы

- возможность обсудить решение

- ответственное отношение к работе

В процессе обсуждения необходимо будет уточнить задачу, свести к простому, реальному и как можно менее затраному по времени решению.

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Обязательно указывайте в заявках стоимость такой консультации и примерную стоимость выполнения задачи.