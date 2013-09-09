Мультибрендовый интернет-магазин итал. одежды

Создание Интернет магазин по продаже крупногабаритных товаров с доставкой из Китая. В качестве CMS для ИМ на данный момент рассматривается Magento Основные особенности ИМ - Multi-vendor - сложный модуль доставки - На заключительном этапе - поддержка наскольких складов ТЗ прилагается. Просьба ...
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Нужно создать мультибрендовый интернет магазин итальянской одежды. Продажа товара оптом и в розницу с доставкой или с посещением showroom. Фотографии и описание позиций находящихся в Украине, а также выбор товара под заказ с переходом на сайт производителя. Регистрация кротчайшая, язык русский, сайт красочный но без анимаций. Предпочтения nastygal.com, wildberries.ru, zappos.com
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