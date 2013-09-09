Мультибрендовый интернет-магазин итал. одежды

Нужно создать мультибрендовый интернет магазин итальянской одежды. Продажа товара оптом и в розницу с доставкой или с посещением showroom. Фотографии и описание позиций находящихся в Украине, а также выбор товара под заказ с переходом на сайт производителя. Регистрация кротчайшая, язык русский, сайт красочный но без анимаций. Предпочтения nastygal.com, wildberries.ru, zappos.com