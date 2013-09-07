Scroller на jQuery

Нужно разработать мобильную версию сайта vse-apple.ru ТЗ: Шапка главной страницы разделена на две части: 1. Меню 2. Контакты Под шапкой наименование "vse-apple.ru". Под наименование перечисляются все товарные предложения, которые есть на главной странице (Избранное). Отдельный блок "Товарное предложение": 1. Сверху наименование товара. 2. Под ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен scroller для сайта - точная копия того, что здесь http://shopping.yahoo.com/
1. Желательно на jQuery, причем чтобы работал на jQuery v1.8.3 и более новых версиях.
2. Настройка блоков scrollerа с указанием ширины, высоты блока.
Как вариант можно переделать или доработать этот http://www.htmldrive.net/items/show/244/Amazon-style-image-and-title-scroller-with-jQuery
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