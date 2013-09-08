Мобильная версия сайта для интернет-магазина

Исправить ошибки аудит прилагается,убрать ссылки :http://www.opencart.com http://www.maxzon.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать мобильную версию сайта vse-apple.ru
ТЗ:
Шапка главной страницы разделена на две части:
1. Меню
2. Контакты
Под шапкой наименование "vse-apple.ru".
Под наименование перечисляются все товарные предложения, которые есть на главной странице (Избранное).
Отдельный блок "Товарное предложение":
1. Сверху наименование товара.
2. Под ним изображение на всю ширину экрана девайса.
3. Под ним слева - "Стоимость", справа - "Положить в корзину".
4. Ниже текст с описанием в две-три строчки, если оно больше, то можно прочитать с помощью "Подробнее".
5. Если нажимаем на наименование товара, то пользователь переходит на Личную страницу товара.
Личная страница: также содержит кнопки "Меню" и "Контакты", под ними наименование сайта, ниже Хлебные крошки, под ними наименование товара, картинка, несколько картинок предпросмотра этого товара (если они имеются), далее ниже "Стоимость" и "Положить в корзину" и ещё ниже расширенное описание этого товара.
При нажатии на меню выкатывается поле горизонатльно разделенное на две части:
Верхняя часть - главное меню сайта: доставка, контакты, о сайте, гарантия...
Нижняя часть - структура сайта: заголовки, подзаголовки, как это есть. Пользователь заходя в меню, подменю либо подподменю, видит то же самое, как на главной странице, но просто с фильтрацией тех товаров, которые там находятся.
Также внизу всего этого меню будет кнопочка "Показать все товары", где будут подгружаться все товары в блочной системе по дате добавления на сайт либо обновления на сайте, где загружаются последние 20 товаров, если человек прокручивает ниже, то система автоматически догружает следующие 10.
Контакты - выкатывается поле, где указаны телефоны, адрес и встроенная гугл карта.
В подвале - кнопка "Перейти на полную версию сайта".
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