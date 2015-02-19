Создание интернет-магазина под ключ на 1СБитрикс

$5000
Интернет-магазиныЗавершен13 заявок216 просмотров
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Добрый день.

Вышел из отпуска и снова запускаю этот проект. Прошу Всех, кому я не ответил, меня простить, ибо отпуск неожиданный получился.

Итак :

Необходимо создать интернет-магазин на базе 1СБитрикс, т.е. с покупкой лицензии на компанию, которая Заказчик.

В прицепленном файле небольшой бриф на разработку этого интернет-магазина - он просто для представления об общей концепции сайта, естественно, в процессе разработки многое может измениться, но надо же с чего-то начинать.

Стоимость проекта не более 160-180 тысяч рублей. Проект доступен только по договору, только для российских юр. лиц или физ.лиц.

10 лет назад
Antony_Web
Антон 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Johnnyblaze
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$4000
40 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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