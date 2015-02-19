Необходим программист (или даже вебмастер) для создания недорогих интернет магазинов и корпоративныйх сайтов, создавать можно на удобном для вас движке. Требования: 1) онлайн в скайпе от 5 часов в сутки 2) Наличие портфолио, как минимум 5 - ...
Создание интернет-магазина под ключ на 1СБитрикс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Вышел из отпуска и снова запускаю этот проект. Прошу Всех, кому я не ответил, меня простить, ибо отпуск неожиданный получился.
Итак :
Необходимо создать интернет-магазин на базе 1СБитрикс, т.е. с покупкой лицензии на компанию, которая Заказчик.
В прицепленном файле небольшой бриф на разработку этого интернет-магазина - он просто для представления об общей концепции сайта, естественно, в процессе разработки многое может измениться, но надо же с чего-то начинать.
Стоимость проекта не более 160-180 тысяч рублей. Проект доступен только по договору, только для российских юр. лиц или физ.лиц.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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