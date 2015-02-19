Создание интернет-магазина под ключ на 1СБитрикс

Добрый день.

Вышел из отпуска и снова запускаю этот проект. Прошу Всех, кому я не ответил, меня простить, ибо отпуск неожиданный получился.

Итак :

Необходимо создать интернет-магазин на базе 1СБитрикс, т.е. с покупкой лицензии на компанию, которая Заказчик.

В прицепленном файле небольшой бриф на разработку этого интернет-магазина - он просто для представления об общей концепции сайта, естественно, в процессе разработки многое может измениться, но надо же с чего-то начинать.

Стоимость проекта не более 160-180 тысяч рублей. Проект доступен только по договору, только для российских юр. лиц или физ.лиц.