Онлайн парсер 2 китай сайтов на Opencart магазин

Добрый день! Нужно сделать онлайн парсер на магазин opencart (толи найти уже существующий, толи написать), что-бы автоматом увеличивалась цена, а всё остальное было как на оригинальных двух китайских сайтах интернет-магазинах. Т.е. в онлайн режиме подгружались картинки, название, цена (с наценкой), описания товара, его характеристики. Подробности при общении. Возможно уже кто-то сталкивался с такой задачей и есть готовое решение.