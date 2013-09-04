Программист

Требуется разработчик, знакомый с PrestaShop для ее доработки. Суть - будущий магазин будет продавать исключительно электронные товары (коды доступа), как например вот этот - http://gamazavr.ru/. Необходимо "упросить" движок - убрать лишние поля в регистрации, ...