Доработка интернет-магазина

Здравствуйте! Необходимо произвести доработку прототипа китайского сайта таобао сайт www.kit-rus.com. На сегодняшний день сайт стоит на мало кому известном движке infuso. Поэтому сейчас стоит задача перенести некоторые функции нашего сайта на подобный сайт demo.dropshop.pro/(движок Yii).

Работа будет оплачиваться поэтапно, после выполнение каждого из этапов. Срок 1 месяц. ТЗ прилагаю