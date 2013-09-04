Доработка интернет-магазина

$2500
Интернет-магазиныЗакрыт9 заявок226 просмотров
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Здравствуйте! Необходимо произвести доработку прототипа китайского сайта таобао сайт www.kit-rus.com. На сегодняшний день сайт стоит на мало кому известном движке infuso. Поэтому сейчас стоит задача перенести некоторые функции нашего сайта на подобный сайт demo.dropshop.pro/(движок Yii).

Работа будет оплачиваться поэтапно, после выполнение каждого из этапов. Срок 1 месяц. ТЗ прилагаю

10 лет назад
kitrus
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад