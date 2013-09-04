Доработать joomla k2

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки140 просмотров
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Требуется:

1. Настроить импорт xls, csv

2. Добавить к товару свойства: тип ткани, размер и рост.

3. Добавить возможность купить товар с выбранными свойствами (для каждого свойства поле для ввода кол-ва и одна кнопка купить) и сделать проверку наличия по свойствам.

Пример: http://marcellogotti.com/tovar.php?idp=350&ids=46

Joomla
10 лет назад
EcoSoft
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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