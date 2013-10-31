Доработки сайта ( Joomla )

Нужно добавить пару мелочей на сайт Joomla.

1- нужно сделать так что бы в каждой категории на странице было описание. ( описание писать не нужно )

( сейчас оно не появляется, описание само прописываем )

2- нужно сделать ( когда меняем цену - что бы старая цена зачёркивалась, а новая ставилась.

3- Сделать - когда добавляем новый товар на нём была картинка сверху ( new ) ( картинку делать не нужно ( даёт свою )

Цена договорная.