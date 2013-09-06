Модернизировать скрипт выгрузки в Яндекс.Маркет

$50
Интернет-магазиныЗавершен2 заявки157 просмотров
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Скрипт Oscommerce VAM, файл market.php выгружает только товары без характеристик.

Что нужно:

1) Чтобы файл market.php выгружал товары, генерируя по позиции на каждое сочетание характеристик (2 разных: оптическая сила и радиус кривизны), тоесть у товара есть несколько характеристик 8.5, 9.0 напрмиер и -1 -2 -3 -4 (оптическая сила), соотвественно надо их друг на друга перемножить, тоесть множество будет 8.5,-1 8.5,-2 8.5 -3 9.0,-1 и т.д.

При этом делая уникальную ссылку на товар вида //урлмагазина/урлтовара?характеристика1&характеристика2

2) Переделать файл products_info.php (отображает страницу товара) таким образом, чтобы при переходе на товар характеристика в полях выбора показывались только те, которые указаны в урл + рядом ссылка "Другие характеристики" которая ведет на общий урл товара, где показываются все характеристики.

Цель - выгрузить в яндекс маркет больше товаров, сделав их как бы уникальными за счет использования характеристик.

10 лет назад
glz
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
regdown
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$50
1 день
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