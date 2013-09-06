Модернизировать скрипт выгрузки в Яндекс.Маркет

Создается сайт на платформе WordPress. На сегодняшний день сайт перенесен на необходимую тему, интегрирован плагин woo-commerce, добавлены некоторые разделы, тема частично переведена на русский. В связи с нехваткой времени у программиста задача соискателю следующая: 1. полностью доработать ...
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Скрипт Oscommerce VAM, файл market.php выгружает только товары без характеристик.
Что нужно:
1) Чтобы файл market.php выгружал товары, генерируя по позиции на каждое сочетание характеристик (2 разных: оптическая сила и радиус кривизны), тоесть у товара есть несколько характеристик 8.5, 9.0 напрмиер и -1 -2 -3 -4 (оптическая сила), соотвественно надо их друг на друга перемножить, тоесть множество будет 8.5,-1 8.5,-2 8.5 -3 9.0,-1 и т.д.
При этом делая уникальную ссылку на товар вида //урлмагазина/урлтовара?характеристика1&характеристика2
2) Переделать файл products_info.php (отображает страницу товара) таким образом, чтобы при переходе на товар характеристика в полях выбора показывались только те, которые указаны в урл + рядом ссылка "Другие характеристики" которая ведет на общий урл товара, где показываются все характеристики.
Цель - выгрузить в яндекс маркет больше товаров, сделав их как бы уникальными за счет использования характеристик.
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