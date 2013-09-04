Magento: Перенести онлайн магазин на магенто

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Надо перенести сайт http://www.flavorpark.com на мадженто.

Сейчас он стоит на самописной пхп админке и не функционален особо.

Не обращайте внимание на текущую функциональность онлайн магазина. Смотрите только на структуру страниц и контент.

Онлайн магазин должен работать стандартно, как в Magento.

Т.е. движок онлайн магазина надо перенести на мадженто, а сам контент или на мадженто цмс, или на вордпресс.

Magento
10 лет назад
anya-anechka
Анна 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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