Сбор e-mail из яндекса

Существует текущий сайт http://co1.kz/ . админка WordPress требуется доработать сайт, добавив на него 2 вещи: 1. срок ношения http://lensmark.kz/ 2. выбор базовой кривизны http://lensmark.kz/ бюджет: 2 200 руб. на КИВИ
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