Переделка и продвижение 5-ти интернет магазинов

Есть пара работающих магазинов плюс 3 запущеных магазина и один в стадии разработки..

Основные магазины на х-карт

Все остальное –самописные движки...

Необходимо на тендерной основе сделать работы по их реанимации, (редизайн, банерная система, аудит, перенос товарнов из существующей базы , работы по СЕО , продвижение, контентн-менеджмент, продвижение..контекстная реклама.., )социальные ресурсы, , при грамотном выполнении работ и получении результата мы хотим из существующих кандидатов выбрать ВЕБМАСТЕРА для дальнейшей работы с группой этих магазинов в рамках большого проекта..

Магазины работают в США, продвижение в БУРЖНЕТЕ ГУГЛЕ и прочих ПС...

Требования это примеры схожих проектов, знание SQL, СЕО, опыт работы с СЕО на буржнете, ..