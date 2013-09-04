Правки в интернет-магазин на Magento

Интернет-магазиныЗавершен3 заявки198 просмотров
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Необходимо оперативно внести доработки в интернет-магазин на Magento (предыдущий исполнитель сорвал сроки и куда-то пропал).

На сайт electricyogaclothing.com надо добавить выпадающую мини корзину как на everlane.com. На данный момент, если что-то добавить в корзину, то выводится просто надпись. Также нужно настроить работу поиска, а то он что-то непонятное выдает, одно и то же.

Предпочтение исполнителям из Украины с картой Приватбанка. Впрочем, это не обязательно.

Magento
10 лет назад
nehovaysyatopol
Антон 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
WS_Creative
Максим 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$40
1 день
Работают очень быстро и качественно, ответственные менеджеры, разумные цены - очень понравилось работать, обязательно закажу что-то ещё.
Антон показал себя хорошим и очень приятным в общении заказчиком. Очень грамотно объясняет ситуацию, четко формулирует задание. Оплата поступила сразу после завершения работы. Настоятельно рекомендую. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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