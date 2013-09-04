Правки в интернет-магазин на Magento

Необходимо оперативно внести доработки в интернет-магазин на Magento (предыдущий исполнитель сорвал сроки и куда-то пропал).

На сайт electricyogaclothing.com надо добавить выпадающую мини корзину как на everlane.com. На данный момент, если что-то добавить в корзину, то выводится просто надпись. Также нужно настроить работу поиска, а то он что-то непонятное выдает, одно и то же.

Предпочтение исполнителям из Украины с картой Приватбанка. Впрочем, это не обязательно.