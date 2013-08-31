Магазин игровой валюты

Есть магазин работающей на самописной панели(обычный php) Требуется сделать небольшие правки: 1. Краткое описание товаров из админ-панели вывести при просмотре перечня товаров( после английского названия) 2. Вывести артикул товара из ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый дизайн в формате PSD интернет-магазина на игровую тематику.
Необходима сплоченная команда специалистов, способных качественно и в короткие сроки сверстать имеющийся дизайн и после произвести натяжку на CMS (принимаются предложения по выбору оной)
Необходимый функционал сайта:
- jquery ротатор на главной;
- Личный кабинет;
- подключение платежных систем;
- Модуль скидок: как накопительных, так и единоразовых в зависимости от суммы заказа;
- Новостной блок;
- Блок отзывов;
- в будущем подключение продажи аккаунтов, игровых предметов.
Требование:
- наличие в портфолио работ с интернет-магазинами;
- есть стойкая уверенность, что CMS Joomla, Drupal, Wordpress не подойдут под нужный функционал. Жду ваших предложений.
Бюджет 40 000р
Преимущество отдается тем, у кого есть опыт работы с магазином на игровую тематику.
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