Магазин игровой валюты

Есть готовый дизайн в формате PSD интернет-магазина на игровую тематику.

Необходима сплоченная команда специалистов, способных качественно и в короткие сроки сверстать имеющийся дизайн и после произвести натяжку на CMS (принимаются предложения по выбору оной)

Необходимый функционал сайта:

- jquery ротатор на главной;

- Личный кабинет;

- подключение платежных систем;

- Модуль скидок: как накопительных, так и единоразовых в зависимости от суммы заказа;

- Новостной блок;

- Блок отзывов;

- в будущем подключение продажи аккаунтов, игровых предметов.

Требование:

- наличие в портфолио работ с интернет-магазинами;

- есть стойкая уверенность, что CMS Joomla, Drupal, Wordpress не подойдут под нужный функционал. Жду ваших предложений.

Бюджет 40 000р

Преимущество отдается тем, у кого есть опыт работы с магазином на игровую тематику.