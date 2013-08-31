Поправить в программной части магазина

Есть магазин работающей на самописной панели(обычный php)

Требуется сделать небольшие правки:

1. Краткое описание товаров из админ-панели вывести при просмотре перечня товаров( после английского названия)

2. Вывести артикул товара из админки(есть в амдинке, но не выводится), при просмотре перечня товаров

3. В поиске чтобы искались товары не только по названию товара, но и по артикулу.

4. Сделать выгрузку товаров в Яндекс.Маркет(yml) – по формату подскажу.

Также, постоянно появляются другие правки.

Пишите ваши цены за час работы или за выполнение конкректно этих задач.

Спасибо.