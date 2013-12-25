Есть сверстанный макет(главная, каталог, товар, корзина, оформление заказа) Требуется натянуть на OpenCart, установить и настроить нужные модули. Основные задачи: 1)Каталог товаров, фильтр по условиям, покупка ...
- Интернет-магазины6 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно перенести верстку на Joomla с возможностью заказа товара через корзину. Сами страницы сайта статичны и есть возможность заказа товаров через корзину, когда нажимаешь заказать – снизу всплывает окошко и ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть работающий интернет-магазин на php(codeigniter), сменился дизайн(уже полностью сверстан), надо натянуть новую верстку на сайт. Пишите, пожалуйста, ваши цены и сроки. Все подробности объясню в ЛС.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
На данный момент нужно сделать: 0)Сменить галерею. 1)Сделать кэширование для фильтра и подправить логику подсчета товара 2)В информации по заказу(в почте админу, комментарии в мойсклад, в админке) надо показывать, какой пункт ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
В интернет-магазине выпадает ошибка при заходе в товар. И страница товара грузится по 20 секунд(очень большой запрос к базе). Надо поправить. Подробности в skypeИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется постоянно поддерживать(править, дорабатывать) магазин на php. На данный момент нужно: 1)Изменить немного корзину и оформление заказа(добавить несколько полей) – вывести их в систему Мойсклад 2)Починить сортировку ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть интернет-магазин работающий на фреймворке Kohana. Задачи: 1. Сделать блог(новости), в них разделы. 2. Внести несколько изменений в работу фильтра по сайту. 3. Оформить личный ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть интернет-магазин работающий на фреймворке Kohana. Задачи: 1. Убрать выпадание ошибки при отправке заказа в систему учета остатков(заказы от незарегистрированных пользователей почему-то перестали загружаться) 2. ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть страница товара, требуется прописать в верстке все элементы в нём по формату schema.org (около 10 параметров), при этом не должно нарушится работоспособность сайта(верстки и активного содержимого). Пишите, пожалуйста, ваши цены ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Есть интернет-магазин работающий на фреймворке Kohana. Нужно сделать: Задачи: 1. Убрать выпадание ошибки при добавлении ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть интернет-магазин работающий на фреймворке Code Igniter. Нужно сделать: Задачи: 1. У страниц есть алиасы, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется выполнить несколько задач: 1)Встроить слайдер с сайта www.holtrenfrew.com/ вместо обычного слайдера. 2)Изменить шапку(стала другая), изменить оформление самой страницу(PSD отправлю) 3)Встроить галерею www.script-tutorials.com/... ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт11 лет назад
Не подгружаются шрифты(или не корректно подгружаются) шрифты в Chrome(в остальных браузерах – всё ок), из-за этого вообще не видно текста. Надо исправить. Пишите, пожалуйста, ваши цены и сроки. ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется сделать выгрузку заказов из сайта в XML в формате CommerceML Вот информация, как это сделать: http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/131/#2 Вот формат http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/131/from.xmlВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть код в скриптах сайта //Редирект, если есть if ($this->PageData['redirect'] != -1 && !$this->elem_id) { header('Location: http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].$thi s->MenuList[$this->PageData['redirect' ]]['alldir']); exit; } else header('Location: ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется: 1)Подключить Robokassa(на сайте сделать несколько кнопок с предвыбором(Яндекс.Деньги, Webmoney,Qiwi, карты), но всё через Robokassa – там есть такая возможность). Заказы из сайта должны иметь свой постоянный адрес, чтобы иметь возможность ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть магазин работающий на фреймворке Kohana. Требуется сделать небольшие правки: 1. Добавить к товарам несколько новых полей. 2. Изменить тайтлы страницам(логику генерации ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт, работающей на фреймворке Kohana. У сайта сменился дизайн, он сверстан. Требуется сменить шаблон для сайта. Всего 3 основных страниц(главная, категория, продукт), также связав вывод остальные страниц в шаблоны этих основных. ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется выполнить несколько задач в сайте на kohana: 1)При попытке переноса сайта на другой хостинг выдается ошибка Notice: Use of undefined constant E_DEPRECATED – assumed 'E_DEPRECATED' in application/bootstrap.php ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $20
Есть сайт на Joomla. Используется каталог товаров на компоненте ZOO. Верстка уже сделана, требуется настроить компонент и вывести в готовую верстку (сейчас компонент выводит в стандартном оформлении) ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад