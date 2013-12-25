henri89

Петр henri89

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Разработка интернет-магазина на OpenCart

    Есть сверстанный макет(главная, каталог, товар, корзина, оформление заказа) Требуется натянуть на OpenCart, установить и настроить нужные модули. Основные задачи: 1)Каталог товаров, фильтр по условиям, покупка ...

    Opencart
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно перенести верстку на административную панель (Joomla)

    Нужно перенести верстку на Joomla с возможностью заказа товара через корзину. Сами страницы сайта статичны и есть возможность заказа товаров через корзину, когда нажимаешь заказать – снизу всплывает окошко и ...

    JavaScriptJoomla
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сменить шаблон магазине на php

    Есть работающий интернет-магазин на php(codeigniter), сменился дизайн(уже полностью сверстан), надо натянуть новую верстку на сайт. Пишите, пожалуйста, ваши цены и сроки. Все подробности объясню в ЛС.

    CodeIgniterPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Правки в магазине на PHP

    На данный момент нужно сделать: 0)Сменить галерею. 1)Сделать кэширование для фильтра и подправить логику подсчета товара 2)В информации по заказу(в почте админу, комментарии в мойсклад, в админке) надо показывать, какой пункт ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исправить ошибку в сайте php

    В интернет-магазине выпадает ошибка при заходе в товар. И страница товара грузится по 20 секунд(очень большой запрос к базе). Надо поправить. Подробности в skype

    PHP
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработать магазин на php

    Требуется постоянно поддерживать(править, дорабатывать) магазин на php. На данный момент нужно: 1)Изменить немного корзину и оформление заказа(добавить несколько полей) – вывести их в систему Мойсклад 2)Починить сортировку ...

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить в сайте на php

    Есть интернет-магазин работающий на фреймворке Kohana. Задачи: 1. Сделать блог(новости), в них разделы. 2. Внести несколько изменений в работу фильтра по сайту. 3. Оформить личный ...

    PHP
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить в сайте на php

    Есть интернет-магазин работающий на фреймворке Kohana. Задачи: 1. Убрать выпадание ошибки при отправке заказа в систему учета остатков(заказы от незарегистрированных пользователей почему-то перестали загружаться) 2. ...

    PHP
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать микроразметку в сайте для товаров

    Есть страница товара, требуется прописать в верстке все элементы в нём по формату schema.org (около 10 параметров), при этом не должно нарушится работоспособность сайта(верстки и активного содержимого). Пишите, пожалуйста, ваши цены ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить верстку сайта

    Требуется выполнить несколько задач: 1)Встроить слайдер с сайта www.holtrenfrew.com/ вместо обычного слайдера. 2)Изменить шапку(стала другая), изменить оформление самой страницу(PSD отправлю) 3)Встроить галерею www.script-tutorials.com/... ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить отображение шрифтов в Chrome

    Не подгружаются шрифты(или не корректно подгружаются) шрифты в Chrome(в остальных браузерах – всё ок), из-за этого вообще не видно текста. Надо исправить. Пишите, пожалуйста, ваши цены и сроки. ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Выгрузка заказов в XML

    Требуется сделать выгрузку заказов из сайта в XML в формате CommerceML Вот информация, как это сделать: http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/131/#2 Вот формат http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/131/from.xml

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подключить Robokassa и изменения php

    $50

    Требуется: 1)Подключить Robokassa(на сайте сделать несколько кнопок с предвыбором(Яндекс.Деньги, Webmoney,Qiwi, карты), но всё через Robokassa – там есть такая возможность). Заказы из сайта должны иметь свой постоянный адрес, чтобы иметь возможность ...

    PHP
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить в сайте на php

    Есть магазин работающий на фреймворке Kohana. Требуется сделать небольшие правки: 1. Добавить к товарам несколько новых полей. 2. Изменить тайтлы страницам(логику генерации ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сменить шаблон сайта на php

    Есть сайт, работающей на фреймворке Kohana. У сайта сменился дизайн, он сверстан. Требуется сменить шаблон для сайта. Всего 3 основных страниц(главная, категория, продукт), также связав вывод остальные страниц в шаблоны этих основных. ...

    PHP
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изменения в сайте на kohana

    Требуется выполнить несколько задач в сайте на kohana: 1)При попытке переноса сайта на другой хостинг выдается ошибка Notice: Use of undefined constant E_DEPRECATED – assumed 'E_DEPRECATED' in application/bootstrap.php ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Каталог товаров на Joomla

    $20

    Есть сайт на Joomla. Используется каталог товаров на компоненте ZOO. Верстка уже сделана, требуется настроить компонент и вывести в готовую верстку (сейчас компонент выводит в стандартном оформлении) ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров

ash_spt
Андрей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
8 баллов
9 лет назад
Поправить в сайте на CodeIgniter
CodeIgniter
Рекомендую
Рекомендую! Прекрасно справился с задачей, нашел ошибки и исправил их в сайте на CodeIginter. Всё сделал быстро, качественно и без проблем. Спасибо.
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micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Исправить ошибку в сайте php
PHP
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Хороший профик в php. Быстро решил проблему в магазине, исправил ошибку. Спасибо! рекомендую!
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