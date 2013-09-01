Экспорт товаров (Joomla, QuickCatalog)

На сайте (CMS Joomla) есть компонент интернет магазина – некий QuickCatalog. В нем есть опция «Скачать прайс-лист». Прайс содержит следующие поля: №п/п, Категории, Наименование, Цена. От вас, уважаемые программисты, потребуется прайс, который будет содержать еще краткое и полное описания товара, ссылки на изображения товаров. Проделать данный экспорт товаров необходимо единожды - сайт в скором времени заменится новым.