Создание интернет-магазина

Необходим интернет магазин по продаже обучающих курсов «под ключ». ТЗ во вложении с рисунками на каждую страницу сайта и подробным описанием работы сайта. Сайт на двух языках. Рассылка новостей. На главной странице меняющиеся окна. Сайт не ...
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Здравствуйте.
Нужен интернет-магазин, категории товаров - наклейки, магниты, майки.
Функционал, пример страницы товара http:// (убрать пробел) rusample.ru/nakleiki/avtomobilnye/prikoly/nakleika-hello-titty .
1. Артикул - на данный момент нет прайс-листов товаров и артикулов. При необходимости можно будет каждому товару присвоить артикул.
Можно ли реализовать в админке сайта возможность выгрузки всех товаров из базы данных в некий прайс-лист вида (xls, csv): наименование, артикул, цена? Чтобы при изменении цен была возможность изменить их в прайсе разом и загрузить заново?
2. Цвета товаров - планируется некая общая палитра цветов. В админке для каждого товара должна быть возможность указать нужные цвета.
3. Размеры товаров - для каждого товара должна быть возможность указать доступные размеры. Обратите внимание, что при изменении размера изменяется стоимость товара.
Фактура - как на примере
Зеркальная - как на примере
Количество - как на примере
Цена - как на примере
Возможно будет подключение оплаты с помощью карт Сбербанка, Visa.
Интересует исполнитель, который сможет реализовать такую программную часть и установку на систему управления сайтом. Дизайн и верстку страниц предоставим (в разработке).
В ответе укажите:
1. На какой CMS будет реализовано.
2. Стоимость работы + реальный срок.
3. Примеры вашего исполнения подобного магазина или магазина с более сложным функционалом
Заявки вида, обращайтесь сделаю, пишите обсудим и т.д. удаляю! Нужны конкретные предложения. Спасибо за понимание.
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