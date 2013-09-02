Создание интернет-магазина

Интернет-магазиныЗакрыт25 заявок247 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Нужен интернет-магазин, категории товаров - наклейки, магниты, майки.

Функционал, пример страницы товара http:// (убрать пробел) rusample.ru/nakleiki/avtomobilnye/prikoly/nakleika-hello-titty .

1. Артикул - на данный момент нет прайс-листов товаров и артикулов. При необходимости можно будет каждому товару присвоить артикул.

Можно ли реализовать в админке сайта возможность выгрузки всех товаров из базы данных в некий прайс-лист вида (xls, csv): наименование, артикул, цена? Чтобы при изменении цен была возможность изменить их в прайсе разом и загрузить заново?

2. Цвета товаров - планируется некая общая палитра цветов. В админке для каждого товара должна быть возможность указать нужные цвета.

3. Размеры товаров - для каждого товара должна быть возможность указать доступные размеры. Обратите внимание, что при изменении размера изменяется стоимость товара.

Фактура - как на примере

Зеркальная - как на примере

Количество - как на примере

Цена - как на примере

Возможно будет подключение оплаты с помощью карт Сбербанка, Visa.

Интересует исполнитель, который сможет реализовать такую программную часть и установку на систему управления сайтом. Дизайн и верстку страниц предоставим (в разработке).

В ответе укажите:

1. На какой CMS будет реализовано.

2. Стоимость работы + реальный срок.

3. Примеры вашего исполнения подобного магазина или магазина с более сложным функционалом

Заявки вида, обращайтесь сделаю, пишите обсудим и т.д. удаляю! Нужны конкретные предложения. Спасибо за понимание.

10 лет назад
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
  • Похожие заказы

  • Интернет магазин по продаже обучающих курсов

    Необходим интернет магазин по продаже обучающих курсов «под ключ». ТЗ во вложении с рисунками на каждую страницу сайта и подробным описанием работы сайта. Сайт на двух языках. Рассылка новостей. На главной странице меняющиеся окна. Сайт не ...

    Интернет-магазины19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • YML прайс с возможностью выбора товаров.

    Сайт Joomla 1.5.20, JShopping. Необходимо доработать генерацию YML прайс для яндекс маркета, с возможностью чёткого выбора позиций, которые должны попасть в прайс. В настоящее время в yml прайс загружается весь сайт: статьи, каталоги, доставка, ненужные товары ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Экспорт товаров (Joomla, QuickCatalog)

    На сайте (CMS Joomla) есть компонент интернет магазина – некий QuickCatalog. В нем есть опция «Скачать прайс-лист». Прайс содержит следующие поля: №п/п, Категории, Наименование, Цена. От вас, уважаемые программисты, потребуется прайс, который будет содержать еще ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Магазин игровой валюты

    Есть готовый дизайн в формате PSD интернет-магазина на игровую тематику. Необходима сплоченная команда специалистов, способных качественно и в короткие сроки сверстать имеющийся дизайн и после произвести натяжку на CMS (принимаются предложения по выбору оной) ...

    Интернет-магазины13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить в программной части магазина

    Есть магазин работающей на самописной панели(обычный php) Требуется сделать небольшие правки: 1. Краткое описание товаров из админ-панели вывести при просмотре перечня товаров( после английского названия) 2. Вывести артикул товара из ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сервис по решению задач онлайн

    Решение всех задач в онлайне по естественным дисциплинам: физике, математике, химии; техническим дисциплинам: статистике, сопромату, теоретической механике, электротехнике (ТОЭ),строительной механике, гидравлике, геодезии, геологии, финансам, а также перевод текстов с иностранных языков (английский, французcкий, немецкий, испанский, ...

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет магазин

    $250

    По готовому дизайну необходимо сделать верстку (желательно Word press) и программирование. Ориентировочно 10–15 страниц. В проекте будет: Корзина, карта проезда, сортировка товара по цене, по цвету, поиск по сату, обратная связь, переходы по ссылкам, оформление заказа с ...

    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать шаблон для Джумлы из HTML-макета

    Здравствуйте Необходимо натянуть сверстанный макет на сайт, работающий на Джумле, а также настроить функционал (сайт уже работает, но возможно потребуется добавить какие-то модули или плагины). Макет такой - http://s018.radikal.ru/i514/1308/fd/d4aa9054ef3b.jpg Есть страницы: главная, категория, товар. Хотел бы ...

    HTML
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад