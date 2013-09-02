Создание интернет-магазина

Здравствуйте.

Нужен интернет-магазин, категории товаров - наклейки, магниты, майки.

Функционал, пример страницы товара http:// (убрать пробел) rusample.ru/nakleiki/avtomobilnye/prikoly/nakleika-hello-titty .

1. Артикул - на данный момент нет прайс-листов товаров и артикулов. При необходимости можно будет каждому товару присвоить артикул.

Можно ли реализовать в админке сайта возможность выгрузки всех товаров из базы данных в некий прайс-лист вида (xls, csv): наименование, артикул, цена? Чтобы при изменении цен была возможность изменить их в прайсе разом и загрузить заново?

2. Цвета товаров - планируется некая общая палитра цветов. В админке для каждого товара должна быть возможность указать нужные цвета.

3. Размеры товаров - для каждого товара должна быть возможность указать доступные размеры. Обратите внимание, что при изменении размера изменяется стоимость товара.

Фактура - как на примере

Зеркальная - как на примере

Количество - как на примере

Цена - как на примере

Возможно будет подключение оплаты с помощью карт Сбербанка, Visa.

Интересует исполнитель, который сможет реализовать такую программную часть и установку на систему управления сайтом. Дизайн и верстку страниц предоставим (в разработке).

В ответе укажите:

1. На какой CMS будет реализовано.

2. Стоимость работы + реальный срок.

3. Примеры вашего исполнения подобного магазина или магазина с более сложным функционалом

Заявки вида, обращайтесь сделаю, пишите обсудим и т.д. удаляю! Нужны конкретные предложения. Спасибо за понимание.