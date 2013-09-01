Необходим интернет магазин по продаже обучающих курсов «под ключ». ТЗ во вложении с рисунками на каждую страницу сайта и подробным описанием работы сайта.

Сайт на двух языках.

Рассылка новостей.

На главной странице меняющиеся окна.

Сайт не сложный в исполнении. Магазин без личного кабинета и без хранения истории заказов, корзины и пр. Сайт должен работать быстро.

Язык написания должен соответствовать ТЗ. Сайт должен быть адаптируем под различные устройства (ПК/Планшет/Телефон).

Жду предложений. Нужна цена и сроки.