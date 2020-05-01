YML прайс с возможностью выбора товаров.

На сайте (CMS Joomla) есть компонент интернет магазина – некий QuickCatalog. В нем есть опция «Скачать прайс-лист». Прайс содержит следующие поля: №п/п, Категории, Наименование, Цена. От вас, уважаемые программисты, потребуется прайс, который будет содержать еще ...
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Сайт Joomla 1.5.20, JShopping.
Необходимо доработать генерацию YML прайс для яндекс маркета, с возможностью чёткого выбора позиций, которые должны попасть в прайс.
В настоящее время в yml прайс загружается весь сайт: статьи, каталоги, доставка, ненужные товары и т.д.
Соответственно нужно сделать абсолютно корректно работающий yml прайс с яндекс маркетом.
Способ оплаты работы - только безопасная сделка.
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