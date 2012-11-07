Требуется исправить ошибки работы сайта [url=http://www.format24.ru]www.format24.ru[/url] 1) Периодически не приходят заказы от пользователей на почту компании. Замечено, что заказы не приходят от одних и тех же покупателей, т.е. если покупатель оформил заказ и и письмо не ...
- Интернет-магазины12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $300
Требуется доработка сайта Joomla 3.1.5. www.format24.ru [b]Условия сотрудничества:[/b] [list=1][*]Выполнение работ на стороннем хостинге. [*]Срок выполнения заказа: не более 1 месяца. [*]ТЗ в прикреплённом файле. [*]Возможно выполнение отдельных пунктов ТЗ. [*]ТЗ содержит 12 пунктов - каждому пункту нужно указать стоимость его реализации. [*]При выполнении ...Интернет-магазины24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется восстановить работу сайта. www.format24.ru Joomla 3.1.5 В ход в админпанель работает.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $150
Требуется специалист для доработки прайса с использованием формул для ценообразования: Количество позиций в прайсе примерно 5-7 тысяч. 1) автоматическая загрузка курса валют евро и доллара с сайта ЦБ. 2) автоматическая конвертация цен с евро и ...Базы данных11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $600
Требуется контен-менеджер только из Санкт-Петербурга для сайта дверной фурнитуры. Создания карточек товаров (большое количество). Выполнение работы по шаблону. Оплата 150 руб./час. За час необходимо создавать примерно 20-30 заполненных карточек товаров. сайт: www.format24.ruНаполнение сайтов3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $500
Задание: - Составление описаний для производителей (от 500 до 2500 символов без пробелов) для каждого. - Для производителей Salice Paolo, SAB, Poggi & Mariani, Olivari, Linea Cali, EVVA, Mottura - количество символов в описании не ограничено. Требуется ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
www.format24.ru ver. Joomla 3.1.5 ТЗ в прикреплённом файле. Все доработки на вашем хостинге (с хорошей скоростью). Предоплата не более 25% Оставшиеся 75% - после приёма работы на вашем хостинге.Интернет-магазины12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Заявки присылайте в личные сообщения. www.format24.ru ver. Joomla 3.1.5 ТЗ в прикреплённом файле. Все доработки на вашем хостинге (с хорошей скоростью). Предоплата не более 25% Оставшиеся 75% — после приёма работы на вашем хостинге. При подаче заявки указывайте общую стоимость работ. Указать ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
В карточках товаров отображаются рекомендуемые товары, но при переходе в соответствующую карточку, происходит перенаправление на главную страницу. cms - joomla 3.2 Пример: http://format24.ru/product/view/43/1742Интернет-магазины7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Устранить баг "Нет вхождений слов из ключевого запроса". Вылет страниц из индекса/ После вмешательства программиста, по всем продвигаемым запросам в сеопульте установлено значение "Нет вхождений слов из ключевого запроса" (слова из ключевого запроса имеются). Параллельно с этим ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Интернет магазин. joomla 1.5.20 joomshopping Version 2.9.7 ТЗ в прикреплённом файле. Все работы по сайту на вашем хостинге с закрытой индексацией в robots. Оплата после детальной проверки на наличие багов, бэкдуров и др. Просьба сразу указывать стоимость работ и время выполнения.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Сайт Joomla 1.5.20, JShopping. Необходимо доработать генерацию YML прайс для яндекс маркета, с возможностью чёткого выбора позиций, которые должны попасть в прайс. В настоящее время в yml прайс загружается весь сайт: статьи, каталоги, доставка, ненужные товары ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется контент - менеджер для написания статей по тематикам дверной фурнитуры. К статьям необходимо делать подборку и редактирование соответствующих фотографий, видеороликов, чертежей и т.д. Графические файлы подгонять под требования googlespeed. Статьи необходимо подготавливать с html - ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо: 1) Разместить на каждой странице каталогов логотип и контактную информацию. 2) Логотип и контактная информация должна также быть ссылкой на сайт. 3) Сжать некоторые каталоги без потери качества для просмотра на мониторах с разрешением до ...Верстка полиграфии5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен перенос сайта на поддомен с настройкой функционала (база данных, sh404, запрет на индексацию). Оплата по вебмани с протекциейИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Сайт http://format24.demo.biz.ua/ (в настоящее время сайт расположен на стороннем домене Первый этап. Задача: - сделать аудит структуры сайта: наличия ошибок в коде с последующим устранением, - анализ работы скриптов, - настройка работы компонента sh404 - настройка robots для ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется качественное отделение объектов от фона (фоны - белый и чёрный) из каталога в формате PDF. Сохранение объектов на прозрачном слое в формате psd. Количество объектов - 100-150 штук. Оплата поэтапная. Перед началом работы обязательно ...Обработка фотографий12 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо перевести несложный технический текст по теме цилиндровых механизмов для замков и сделать рерайт. В прикреплённом файле текст для перевода. Необходимо два варианта текста: 1) Просто переведённый текст. 2) Текст после рерайта.Переводы16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Комплексная оптимизация и переработка 4х сайтов. Подробности в ТЗ.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужны оптимизированные тексты от 2000 до 4000 символов (без пробелов). Темы: 1) Дверные ручки Pasini. 2) Дверные ручки Enrico Cassina. 3) Дверные ручки Poggi & Mariani. 4) Дверные ручки Mondeo. 5) Дверные ручки Fimet. 6) Дверные ручки Ghidini.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад