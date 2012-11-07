Предполагалось просто перенести сайт на поддомен, в процессе возникло много проблем, от неудовлетворительного качества хостинга, до проблем с компонентом генерации чпу. Сергей показал себя не только как хорошего специалиста, но и как человека, который не оставит заказчика один-на-один с его трудностями, даже если это не проговаривалось в ТЗ. Из предполагаемых 30 мин. Сергей потратил почти целый день, увеличив стоимость всего на 20$ , что считаю более чем оправдано, за его знания и отношение. Спасибо Сергей.