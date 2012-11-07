qrtv

Александр qrtv

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 дней назад
Администратор интернет-магазина www.format24.ru
Отзывы фрилансеров
vreshch
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$380
10 баллов
5 лет назад
Исправление ошибок. Интернет магазин.
хороший заказчик
Выполнено.
Ответный отзыв
marinesko
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$500
10 баллов
9 лет назад
Описание производителей. Перевод
Прекрасный заказчик: задание чёткое, оплата адекватная и своевременная, общение приятное. Рекомендую!
Марина ответственная девушка. Оперативно отвечала на письма. Хорошие, уникальные (проверял on-line сервисами) тексты.
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micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Перенос тестового сайта на поддомен
Заказчик супер! Оплата моментально, приятно общятся, рекомендую!
Предполагалось просто перенести сайт на поддомен, в процессе возникло много проблем, от неудовлетворительного качества хостинга, до проблем с компонентом генерации чпу. Сергей показал себя не только как хорошего специалиста, но и как человека, который не оставит заказчика один-на-один с его трудностями, даже если это не проговаривалось в ТЗ. Из предполагаемых 30 мин. Сергей потратил почти целый день, увеличив стоимость всего на 20$ , что считаю более чем оправдано, за его знания и отношение. Спасибо Сергей.
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webplus
Андрей 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$1600
10 баллов
11 лет назад
Комплексная оптимизация и переработка 4х сайтов
Рад был очередному сотрудничеству. Александр - интелегентный и серьезный человек. мои рекомендации!
Нравиться работать с Андреем. Стоимость за работу адекватная - профессионализм не может стоить дешево.
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Amsaliona
Алёна 
31 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$7
10 баллов
11 лет назад
Копирайт текстов по тематике дверной фурнитуры.
Приятный в общении заказчик - мгновенная оплата, предоставлена необходимая для работы информация, чёткое ТЗ. Рада сотрудничеству.
Хорошее знание правил русского языка, красивый стиль изложения. Уникальность текста.
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