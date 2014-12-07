Описание производителей. Перевод

$500
КопирайтингЗавершен30 заявок307 просмотров
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Задание:

- Составление описаний для производителей (от 500 до 2500 символов без пробелов) для каждого.

- Для производителей Salice Paolo, SAB, Poggi & Mariani, Olivari, Linea Cali, EVVA, Mottura - количество символов в описании не ограничено. Требуется максимально подробное описание.

- Информацию необходимо собирать самостоятельно с сайтов производителей (в том числе с англоязычных сайтов) , из каталогов.

- Допустим рерайт.

- Сео-оптимизация текстов в соответствие с основным видом выпускаемой продукции той или иной фабрики (на этом мы самостоятельно сделаем акцент).

Требования к специалисту:

- Требуется полная самостоятельность при выполнении работы.

- Хорошее знание орфографии русского языка.

Контроль:

- Перед оплатой и публикацией тексты в обязательном порядке будут проверены в copyscape.com

Допустимое совпадение не более 12%

- Статьи принимаются по 5 шт. - проверяются - оплачиваются.

Оплата:

1000 символов без пробелов / 600 руб.

Производители, для которых необходимо составить описания:

AGB

Anselmi

Azzy Fausto

Bosetti Marella

Cipierre

Cisa

Class

Comit

Corona

Cottali

Disec

DOM

Enrico Cassina

Euro

EuroStile

EVVA

Fadex

Ferretto

Fimet

Geze

Ghidini

Kale Вверх

Krona Koblenz

Linea Cali

Melodia

Mondeo

Mottura

Olivari

Pasini

Planeta

Poggi & Mariani

Rossi

SAB

Salice Paolo

Samsung

Securemme

STV

Гардиан

10 лет назад
qrtv
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
marinesko
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
10 лет назад
$500
30 дней
Марина ответственная девушка. Оперативно отвечала на письма. Хорошие, уникальные (проверял on-line сервисами) тексты.
Прекрасный заказчик: задание чёткое, оплата адекватная и своевременная, общение приятное. Рекомендую!
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