Описание производителей. Перевод

Необходимо составить уникальную энциклопедию всех существующих праздников
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание:
- Составление описаний для производителей (от 500 до 2500 символов без пробелов) для каждого.
- Для производителей Salice Paolo, SAB, Poggi & Mariani, Olivari, Linea Cali, EVVA, Mottura - количество символов в описании не ограничено. Требуется максимально подробное описание.
- Информацию необходимо собирать самостоятельно с сайтов производителей (в том числе с англоязычных сайтов) , из каталогов.
- Допустим рерайт.
- Сео-оптимизация текстов в соответствие с основным видом выпускаемой продукции той или иной фабрики (на этом мы самостоятельно сделаем акцент).
Требования к специалисту:
- Требуется полная самостоятельность при выполнении работы.
- Хорошее знание орфографии русского языка.
Контроль:
- Перед оплатой и публикацией тексты в обязательном порядке будут проверены в copyscape.com
Допустимое совпадение не более 12%
- Статьи принимаются по 5 шт. - проверяются - оплачиваются.
Оплата:
1000 символов без пробелов / 600 руб.
Производители, для которых необходимо составить описания:
AGB
Anselmi
Azzy Fausto
Bosetti Marella
Cipierre
Cisa
Class
Comit
Corona
Cottali
Disec
DOM
Enrico Cassina
Euro
EuroStile
EVVA
Fadex
Ferretto
Fimet
Geze
Ghidini
Kale Вверх
Krona Koblenz
Linea Cali
Melodia
Mondeo
Mottura
Olivari
Pasini
Planeta
Poggi & Mariani
Rossi
SAB
Salice Paolo
Samsung
Securemme
STV
Гардиан
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