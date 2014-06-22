Тексты о джинсовой одежде

Добрый день, дорогие коллеги! Есть интернет-магазин акссесуаров http://www.propshop.ru/ Необходимо сделать описание товаров по фотографии и по указанным характеристикам товара. Товарные группы: бижутерия, ремни, солн. очки, сумки, клатчи зонты и т.д. Всего около 800 позиций. Фото и другие характеристики в ...
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Нужно сегодня написать несколько несложных текстов для ИМ джинсовой одежды. Объем 2,2-2,5 тыс. Оплата 35 руб./1000.
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