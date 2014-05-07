Написание названий и описаний для сайта

Нужны продающие тексты для сайта тематика: софт для бухгалтера, 1с , бухгалтерское обслуживание предпочтение исполнителям знакомым с тематикой желательно оплата - ЯндексДеньгами жду цену, примеры работ по тематике и когда сможете начать работать ?
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Необходимо сгенерировать или написать: названия, краткие описания и полные описания для сайта avtomobilev.ru по 500-1000 штук.
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