Рерайт описаний книг

КопирайтингЗакрыт9 заявок262 просмотра
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Ищем человека для выполнения рерайта по описаниям книг. Стоимость работы - 1 позиция (800 с БП) - 4 грн (0,35 $)

10 лет назад
topkniga2013
Юлия 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
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