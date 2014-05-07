Написать отзывы в группу

С Лилианой очень приятно работать: четкое задание, мгновенная оплата по выполнении. Причем, я даже не доделала еще работу до конца, но Лилиана уже ее оплатила, поверив на слово, что я ее доделаю. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество