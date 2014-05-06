Нужен рерайтер обзоров, новостей

$250
КопирайтингЗакрыт4 заявки138 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте ув.авторы!

Есть потребность в грамотных и порядочных, а главное не одноразовых исполнителях! Начинать работать надо уже сегодня.

Что надо делать:

- рерайтить тексты с предоставленного источника, за такую работу за первые 20 тыс симв 1 долл, дальше 1.2 долл. Уникальность по text.ru

Прошу оставлять в заявках почту, скайп.

Оплата яндекс, киви.

10 лет назад
mousewoman1983
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется копирайтер

    $50

    На постоянную удаленную работу требуется копирайтер для наполнения сайта контентом. Тема – установка и настройка автосигнализаций. Исходников в Интернете очень мало, по этой причине ищем копирайтеров, имеющих возможность находить материалы без помощи Интернета (знакомые на ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт на медицинскую тематику

    Требуется рерайт текстов (с ключами и без) на медицинскую тематику. Условия работы: - 1 USD за 1000 знаков. (без пробелов). Возможно, это не самая высокая оплата за работу, но мы отдаем приоритет минимальной ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Новости тематики Авто (ивеко)

    $25

    Ищу человек который будет писать новости на автомобильную тематику фирмы Ивеко. 10 новостей в месяц, 1 новость каждые 3 дня, сразу 10 новостей писать мне НЕ надо. Можно брать настоящие новости и переделывать их. Требования просты 1) Объем ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Наполнить интернет-магазин товарами (Корм)

    Наполнить интернет-магазин товарами корм для кошек и собак от Роял Канин. Поставщик предоставил архив с товарами и описанием. Нужно скопирвоать описание + загрузить картинку (картинка в комплекте в архиве к каждому товару).

    Копирайтинг41 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтер для описание товаров в ИМ

    $100

    ИМ медицинской одежды. (мед. халаты и мед костюмы) Нужны описания прикольные и лёгкие в прочтении, ориентированные на девушек 17-30 лет Требования. 500 (+/- 50) знаков без пробелов. Уникальность выше 92. Оплата 10 грн за 1 описание На карту Приват банка

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад