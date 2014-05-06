Нужен рерайтер обзоров, новостей

Здравствуйте ув.авторы!

Есть потребность в грамотных и порядочных, а главное не одноразовых исполнителях! Начинать работать надо уже сегодня.

Что надо делать:

- рерайтить тексты с предоставленного источника, за такую работу за первые 20 тыс симв 1 долл, дальше 1.2 долл. Уникальность по text.ru

Прошу оставлять в заявках почту, скайп.

Оплата яндекс, киви.